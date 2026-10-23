கைதி மரண விவகாரம் 9 நாள் போராட்டம் வாபஸ்

ADDED : அக் 23, 2026 01:40 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் கைதி சங்கரலிங்கம் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், மர்மம் இருப்பதாகக் கூறி 9 நாட்களாக உடலை வாங்க மறுத்த உறவினர்கள், அமைச்சர் மரிய வில்சனுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தை தற்காலிகமாக வாபஸ் பெற்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் முன்னீர்பள்ளம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சங்கரலிங்கம் 28, அக்.14ம் தேதி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் கைதிகள் வார்டில் சிகிச்சையில் இருந்தபோது துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
அவரது உடலை உறவினர்கள் பெற்றுக் கொள்ளாமல் கடந்த 9 நாட்களாக முன்னீர்ள்ளத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
நேற்று காலை திருநெல்வேலி கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆய்வுக்கு வந்திருந்தார். அப்போது சங்கரலிங்கம் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் அவரை முற்றுகையிட முயன்றனர். இதையடுத்து சங்கரலிங்கத்தின் மனைவி பவித்ரா 22, மற்றும் உறவினர்களுடன் அமைச்சர் மரிய வில்சன் மற்றும் கலெக்டர் ஆனந்த் மோகன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அவர்களிடம், விசாரணை நடத்தி உண்மை வெளிக்கொண்டு வரப்படும் என்றும், மனைவிக்கு அரசு வேலை மற்றும் நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார். இதையடுத்து, போராட்டத்தை தற்காலிகமாகக் கைவிட்ட உறவினர்கள், சங்கரலிங்கத்தின் உடலைப் பெற்றுக்கொள்ள சம்மதித்தனர்.