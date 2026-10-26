வங்கி மேலாளரைக் கடத்தி ரூ.7 லட்சம் பறிப்பு: கைது 2
வங்கி மேலாளரைக் கடத்தி ரூ.7 லட்சம் பறிப்பு: கைது 2
UPDATED : அக் 16, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:06 PM
திருநெல்வேலி: வங்கி மேலாளரை காரில் கடத்தி பணம் பறித்த கும்பலைச் சேர்ந்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை அருகே பாலையம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பொன்னுச்சாமி, 42. இந்தியன் வங்கியில் மேலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது அலைபேசியில் கிரிண்டர் செயலியைப் பயன்படுத்தி வந்தார்.
கடந்த ஆக.,8ல் குற்றாலம் அருவியில் குளிக்க சென்றார். கிரிண்டர் செயலி மூலம் அறிமுகமான நபருடன் பேசினார். அந்த நபர், கடையநல்லுார் அருகே அச்சம்பட்டி மிலிட்டரி கேன்டீன் பகுதிக்கு வருமாறு அழைத்தார். இதையடுத்து அங்கு சென்ற பொன்னுச்சாமியை, சென்னையில் பதிவு செய்யப்பட்ட காரில் வந்த நபர் கடத்திச் சென்றார்.
கடையநல்லுார் இடைகால் பஸ் நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது, மேலும் 4 பேர் காரில் ஏறினர். அவர்கள் பொன்னுச்சாமியை சரமாரியாகத் தாக்கி மிரட்டினர். அவரது சட்டைப் பையில் இருந்த ரூ.1000, அலைபேசி, ஏ.டி.எம்., கார்டைப் பறித்தனர்.
‘பின் நம்பரை’ மிரட்டி பெற்று பொன்னுச்சாமியின் விருதுநகர் கிளை வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூ.1 லட்சத்தை எடுத்தது. தொடர்ந்து, அவரது அலைபேசியில் இருந்த வங்கி செயலி மூலம் சுபலெட்சுமி என்ற பெயரில் உள்ள வங்கிக் கணக்கை இணைத்து, அந்த கணக்கிற்கு பல்வேறு பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டது.
இதன் மூலம் ரூ.1 லட்சம், ரூ.4 லட்சம் எனப் பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்ததுடன், அருப்புக்கோட்டை கிளை கணக்கிலிருந்தும் ரூ.1 லட்சத்தைப் பறித்தது. இவ்வாறு மொத்தம் ரூ.7 லட்சத்தை அந்தக் கும்பல் அபகரித்தது.
பணம் முழுமையாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் வரை பொன்னுச்சாமியை காரிலேயே அடைத்து வைத்துக் கொண்டு ராஜபாளையம் வரை சென்றனர். இந்தச் சம்பவம் குறித்து வெளியே யாரிடமாவது தெரிவித்தால் கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டினர். பின்னர், கடையநல்லுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறக்கிவிட்டுத் தப்பிச் சென்றனர்.
பொன்னுச்சாமி அளித்த புகாரின்படி, கடையநல்லுார் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இதில், திருநெல்வேலி சங்கர்நகர் வடக்கு சிதம்பர நகரைச் சேர்ந்த நாகராஜன், 28, மேலப்பாளையம் சிவராஜபுரத்தைச் சேர்ந்த முத்துசெல்வன், 23, ஆகிேயாரை கைது செய்தனர்.
மேலும் சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.