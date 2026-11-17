முதல்வர், அமைச்சருக்கு அரோகரா கோஷம் ஹிந்து முன்னணி புகார்
முதல்வர், அமைச்சருக்கு அரோகரா கோஷம் ஹிந்து முன்னணி புகார்
ADDED : நவ 16, 2026 06:21 PM
திருநெல்வேலி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நேற்று முன் தினம் நடந்த கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நேரலையில் முதல்வர் விஜய், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷூக்கு அரோகரா என கோஷம் எழுப்பப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹிந்து முன்னணி மாநிலச் செயலர் வழக்கறிஞர் குற்றாலநாதன், ‘‘அரோகரா என்பது முருகப்பெருமானை போற்றும் புனித மந்திரம். இதனை தனிநபர்களுடன் தொடர்புபடுத்தி முழக்கமிட்டதன் மூலம் ஹிந்துக்களின் மத உணர்வுகள் புண்படுத்தப்பட்டுள்ளது,’’ என குற்றம்சாட்டினார்.
இதுகுறித்து திருநெல்வேலி போலீஸ் கமிஷனரிடம் அவர் புகாரும் அளித்தார். அதில், நவ., 15 ல் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியின் நேரலைக் காட்சியை பார்த்தபோது, முதல்வர் மற்றும் அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு அரோகரா என வர்ணனையாளர்கள் முழக்கமிட்டது தெரிய வந்தது. இதனால் தனது மத உணர்வுகள் புண்பட்டதாகவும், பலரும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். புனிதமான மந்திரத்தை கொச்சைப்படுத்தியவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் புகாரில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.