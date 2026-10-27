வெளிமாநிலங்களுக்கு கனிமப்பொருட்கள் கொண்டு செல்ல தடை நீட்டிப்பு
வெளிமாநிலங்களுக்கு கனிமப்பொருட்கள் கொண்டு செல்ல தடை நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:07 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் உள்ள நுாற்றுக்கணக்கான கல் குவாரிகளில் இருந்து பாராங்கற்கள், ஜல்லி, எம் சாண்ட் மணல் உள்ளிட்ட கனிமப் பொருட்கள் அதிக அளவில் கேரளாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன.
இதனால் தமிழகத்தின் இயற்கை வளம் பாதிக்கப்பட்டதுடன் கனிமப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல், விபத்துகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன.
இதையடுத்து இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாக்கவும், கனிமப்பொருட்கள் வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதைத் தடுக்கவும் தமிழகத்தில் இருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு கனிமப் பொருட்கள் கொண்டு செல்ல கடந்த ஜூலை 27- முதல் 3 மாதங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
இத்தடை நேற்று அக்., 26 வுடன் நிறைவுற்றது. இத்தடையை மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை இயக்குனர் டாக்டர் டி.பிரபுசங்கர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதன்படி அக்., 27 முதல் 2027 ஜன., 26 வரை தடை அமலில் இருக்கும்.
தமிழகத்தில் கனிமப்பொருட்கள் தடையின்றிக் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் இயற்கைச் சூழலைப் பாதுகாக்கவும், சட்டவிரோத கனிமப் பொருட்கள் கடத்தலைத் தடுக்கவும் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளுக்கு இந்தத் தடையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடையைத் தீவிரமாக அமல்படுத்தவும், மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட கலெக்டர்கள், எஸ்.பி.,க்கள் மற்றும் துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் இந்நடவடிக்கையை இயற்கை ஆர்வலர்கள் வரவேற்றனர்.