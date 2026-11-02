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மினிலாரி மோதி சுற்றுச்சுவர் இடிந்ததில் சிறுவன் பலி
மினிலாரி மோதி சுற்றுச்சுவர் இடிந்ததில் சிறுவன் பலி
ADDED : நவ 01, 2026 09:48 PM
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திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே மினி லாரி மோதியதில் வீட்டின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து, அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த 6 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தான்.
திருமலாபுரத்தைச் சேர்ந்த வல்லரசு மகன் பிரிட்ஜின், 6. அப்பகுதி பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தான். வல்லரசு கோவையில் டிரைவராக வேலை பார்த்து வருகிறார். இன்று (நவ.,1) விடுமுறை நாளில் வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன் மீது, மினி லாரி மோதியதில் இடிந்த சுற்றுச்சுவர் விழுந்தது. இதில் இடிபாடுகளில் சிக்கி சிறுவன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தான்.பனவடலிசத்திரம் போலீசார் விசாரணையில் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த மினி லாரியை சிறுவர்கள் யாரோ தவறாக இயக்கியதால் வீட்டின் சுவர் மீது மோதி சிறுவன் பலியாக காரணமாக இருந்துள்ளது தெரிந்தது.