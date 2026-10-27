நிலத்தகராறில் சகோதரர்கள் கொலை திருநெல்வேலியில் கொடூரம்
நிலத்தகராறில் சகோதரர்கள் கொலை திருநெல்வேலியில் கொடூரம்
ADDED : செப் 30, 2026 03:29 AM
ADDED : செப் 30, 2026 03:29 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி டவுன் மணிப்புரத்தில் கோயில் அருகே நிலம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் அண்ணன், தம்பி கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்யப்பட்டனர்.
திருநெல்வேலி டவுன் மணிப்புரத்தைச் சேர்ந்த டால்டன், 76. பெட்ரோல் பங்க் நடத்தி வந்தார். இவரது அண்ணன் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம், 78. தனித்தனி வீடுகளில் வசித்து வந்தனர். இவர்களது வீடுகள் அருகே நல்லமாடசாமி கோயில் உள்ளது. கோயில் அருகே உள்ள தங்களது வயலுக்கு செல்லும் பாதையில் இருந்த புறம்போக்கு இடத்தில் இருவரும் சரள் மண் கொட்டி பாதையாக பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் சென்னையில் வெல்டராக பணியாற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார், 40, விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்திருந்தார்.
கோயில் விழாக்களின் போது அந்த இடம் பயன்படுத்த முடியாமல் போய்விடும் என கருதி, நேற்று காலை அங்கு தனது டூவீலரை நிறுத்தினார். இதனால் டால்டன் தரப்பினருக்கும் செந்தில்குமாருக்கும் வாய் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது டால்டனின் மகன் நரேந்திரன், செந்தில்குமாரை திட்டியுள்ளார்.இரு தரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
குத்திக்கொலை இதில் ஆத்திரமடைந்த செந்தில்குமார் வீட்டுக்குச் சென்று கத்தியை எடுத்து வந்து, அங்கு பேசிக்கொண்டிருந்த டால்டன், நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் ஆகிய இருவரையும் வயிறு, நெஞ்சில் சரமாரியாக குத்தினார். தடுக்க முயன்ற டால்டன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நவீனுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது. தள்ளுமுள்ளுவில் செந்தில்குமாருக்கும் தலையில் கத்திக்குத்து காயம் ஏற்பட்டது. பலத்த காயமடைந்த டால்டன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார்.
நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் தனியார் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். செந்தில்குமார் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவர்மீது போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்தனர். சம்பவ இடத்தில் போலீஸ் கமிஷனர் சேகர் சஞ்சய் தேஷ்முக், துணை கமிஷனர் சரவணன் , அதிகாரிகள் விசாரித்தனர். இரு தரப்பினரும் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.