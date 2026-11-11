தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக உள்ளது எனக்கூற முடியாது: கால அவகாசம் கேட்கிறார் அமைச்சர் ஷாஜகான்
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக உள்ளது எனக்கூற முடியாது: கால அவகாசம் கேட்கிறார் அமைச்சர் ஷாஜகான்
ADDED : நவ 10, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:51 PM
திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சரியாக உள்ளது எனக்கூற முடியாது. அதை கட்டுக்குள் கொண்டுவர அரசுக்கு கால அவகாசம் தேவை, என
சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலியில் அவரளித்த பேட்டி: தமிழகத்தில் கடந்த ஆறு மாதங்களில் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சரியாக உள்ளது எனக்கூற முடியாது. அதனை கட்டுக்குள் கொண்டுவர அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. போதைப்பொருள் பிரச்னையை ஒழிக்கவும், சட்டம் ஒழுங்கை சீரமைக்கவும் அரசுக்கு கால அவகாசம் தேவை. ஜெ.,வை போல சட்டம் ஒழுங்கை காப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முதல்வர் விஜய் எடுப்பார். எத்தனை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானங்கள் வந்தாலும் முறியடிப்பார். தமிழகத்தில் இந்த ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும்.
கலெக்டருக்கு கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது குறித்து இதுவரை புகார் அளிக்கப்படவில்லை. புகார் அளித்தால் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். துணை சபாநாயகர் விவகாரத்தில் முழுமையான விசாரணைக்குப் பிறகு தவறு இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தோல்வியைத் தாங்க முடியாமல் தி.மு.க., பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.