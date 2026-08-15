போலி ஆவண பத்திரப்பதிவு சார் - பதிவாளர் மீது வழக்கு
போலி ஆவண பத்திரப்பதிவு சார் - பதிவாளர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 12, 2026 11:28 PM
திருநெல்வேலி: கங்கைகொண்டான் அ ருகே, போலி ஆவணங்களை கொண்டு பத்திரப்பதிவு செய்த சார் - - பதிவாளர் உட்பட மூவர் மீது போலீசார் வ ழக்கு பதிந்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், கங்கைகொண்டான் அருகே, ராஜபதி கீழத்தெருவை சேர்ந்த மாரியப்பன் மனைவி பூரணசெல்வி, 33. இவரது தந்தை சங்கரனுக்கு சித்தார்சத்திரம் கிராமத்தில் நிலம் இருந்துள்ளது.
சங்கரனுக்கு இரு மனைவியர் இருந்த நிலையில், பூரணசெல்வி, பகவதி, 42, சீதாலட்சுமி, 47, ஆகிய மகள்கள் உள்ளனர்.
சங்கரன் மறைவுக்கு பின் ஏற்பட்ட சொத்து பங்கீடு பிரச்னையில், தன்னிடம் கேட்காமல் பகவதி, சீதாலட்சுமி ஆகியோரை மட்டும் கொண்டு சொத்துக்களை பங்கீடு செய்யக்கூடாது என, பூரணசெல்வி தடங்கல் மனுவை, கங்கைகொண்டான் சார் - - பதிவாளர் தங்கபாண்டியனிடம் அளித்துள்ளார்.
ஆனால், தங்கபாண்டியன் அந்த மனுவை மறைத்து, பகவதி, சீதாலட்சுமி ஆகியோருக்கு ஆதரவாக, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து, சங்கரனின் சொத்தை பத்திரப்பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளார்.
பூரணசெல்வி, திருநெல்வேலி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசில் அளித்த புகாரில், மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் தங்கபாண்டியன், பகவதி, சீதாலட்சுமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. பகவதி, சீதாலட்சுமியை போலீசார் கைது செய்தனர்.