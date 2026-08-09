/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ சிமென்ட் நிறுவனத்தில் ரூ.29 லட்சம் மோசடி: ஊழியர் கைது
சிமென்ட் நிறுவனத்தில் ரூ.29 லட்சம் மோசடி: ஊழியர் கைது
சிமென்ட் நிறுவனத்தில் ரூ.29 லட்சம் மோசடி: ஊழியர் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 05:25 AM
அ நிறம் | அளவு
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி செந்தில்நகரைச் சேர்ந்தவர் சேவியர். சீவலப்பேரி சாலையில் சிமென்ட் மொத்தக்கடை நடத்தி வருகிறார்.
அங்கு மார்க்கெட்டிங் பிரிவில் கணேசன் 33, என்பவர் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வந்தார். இவர் கன்னியாகுமரி அருகே மங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர். திருநெல்வேலியில் தங்கி சிமென்ட் கடையில் பணிபுரிந்தார். கடைக்கு வர வேண்டிய பணத்தை வசூலித்து வந்தவர், எந்த தகவலும் தராமல் பணியை விட்டு நின்றதுடன், ரூ.28 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 650 வுடன் தலைமறைவானார். சேவியர் புகாரின் பேரில் போலீசார் கணேசனை கைது செய்தனர்.