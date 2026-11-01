/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/மத்திய சிறை பெட்ரோல் பங்க் மூடல்
ADDED : அக் 31, 2026 10:29 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மத்திய சிறை நிர்வாகம் சார்பில் நன்னடத்தை தண்டனை கைதிகளைக் கொண்டு கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பெட்ரோல் பங்க் செயல்பட்டு வந்தது.
இன்று (அக்.,31) வரை விற்பனை நடந்த நிலையில் திடீரென விற்பனை நிறுத்தப்பட்டு மூடப்பட்டது. சிறைவாசிகள் தொடர்ந்து தப்பியோடும் சம்பவங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பெட்ரோல் பங்க் மூடப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.