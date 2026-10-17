லாரி மீது மோதிய கார்; சிறுவன் பலி: 5 பேர் காயம்

UPDATED : அக் 12, 2026 07:30 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:37 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அருகே கங்கைகொண்டான் நான்கு வழிச்சாலையில், சாலையோரம் நின்ற லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் 6 வயது சிறுவன் உயிரிழந்தான். காரில் பயணித்த 5 பேர் படுகாயமடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் புதுநகரை சேர்ந்தவர் செந்நிலவன் 35. இவர் தனது மனைவி தீபா 32, உறவினர்கள் குணசுந்தரி, பாப்பா 86, மல்லிகா மற்றும் சகோதரர் சிலம்பரசனின் 6 வயது மகன் போசிக் ஆகியோருடன் காரில் திருச்செந்துார் புறப்பட்டார்.
நேற்று காலை திருநெல்வேலி-மதுரை நான்கு வழிச்சாலையில் கங்கைகொண்டான் அருகே சென்ற கார், ரோட்டோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரியின் பின்புறம் மோதியது.
இந்த விபத்தில் காரில் பயணித்த 6 பேரும் படுகாயமடைந்தனர். கங்கைகொண்டான் போலீசார், காருக்குள் சிக்கியிருந்தவர்களை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட 6 வயது சிறுவன் போசிக், உயிரிழந்தான். மற்ற 5 பேருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த கங்கைகொண்டான் போலீசார், லாரி டிரைவரான விருதுநகர் மாவட்டம், இந்திரா காலனியைச் சேர்ந்த உமல்ராஜிடம் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.