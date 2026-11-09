'இன்ஸ்டா' நண்பர்களுடன் தொடர்பு; மனைவி கழுத்து நெறித்து கொலை: கணவர் கைது!
'இன்ஸ்டா' நண்பர்களுடன் தொடர்பு; மனைவி கழுத்து நெறித்து கொலை: கணவர் கைது!
UPDATED : நவ 08, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:37 PM
திருநெல்வேலி: முக்கூடல் அருகே இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பல ஆண் நண்பர்களுடன் மனைவி பழகியதை கண்டித்தும் அவர் பழக்கத்தை கைவிடாததால், ஆத்திரமடைந்த கணவர் மனைவியின் கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்தார். கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாப்பாக்குடியைச் சேர்ந்தவர் அருணாச்சலம் 42. விவசாயி. மனைவி வனோபி, 34. இவர்களுக்கு 4 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. வனோபி இன்ஸ்டாகிராமில் சமூகப் பிரச்னைகள் தொடர்பான வீடியோக்களை பதிவிட்டு வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் வனோபி வீட்டில் இறந்து கிடப்பதாக அருணாச்சலம் பாப்பாக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். போலீசார் தடயவியல் நிபுணர்களுடன் சென்று விசாரணை நடத்தினர். இதில், வனோபி கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்யப்பட்டது உறுதியானது.
இதற்கிடையே, அருணாச்சலம் 4 வயது குழந்தையுடன் வீட்டிலிருந்து சென்றதால் போலீசாருக்கு அவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரைப் பிடித்து விசாரித்ததில், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் மனைவிக்கு பல ஆண் நண்பர்களுடன் பழக்கம் இருந்ததை கண்டித்து வந்ததாகவும், இதனால் இருவருக்கும் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், சென்னையைச் சேர்ந்த ஒருவருடன் வனோபிக்கு பழக்கம் இருந்தது. அந்த நபர் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்து சென்றதால் கணவன், மனைவி இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த அருணாச்சலம், வனோபியின் கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
அருணாச்சலத்தை போலீசார் கைது செய்தனர்.