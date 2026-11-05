ரத்து செய்யப்பட்ட ‘டெண்டர்’ மீண்டும் வெளியிடப்பட்டதால் சர்ச்சை
ரத்து செய்யப்பட்ட ‘டெண்டர்’ மீண்டும் வெளியிடப்பட்டதால் சர்ச்சை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:56 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில், ரத்து செய்யப்பட்ட டெண்டர், மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், 1.20 கோடி ரூபாயில் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டும் பணி, 2024ல் தொடங்கியது.
முறையான கட்டுமானம் இல்லாததால், கட்டடம் முழுதும் விரிசல் ஏற்பட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளாகியும், மருத்துவமனை பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
இந்நிலையில், அதே கட்டடத்துக்கு கூடுதலாக, 52.50 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து புதிய டெண்டர் விடப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
புகாரில், மாநகராட்சி கமிஷனர் மோனிகா ரானா, முறையாக கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளாத ஒப்பந்ததாரருக்கு, 6 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து, செப்., 29ல் உத்தரவிட்டார்.
இதற்கிடையே, மோனிகா ரானா அக்., 29ல் தென்காசி கலெக்டராக பொறுப்பேற்றார். திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் புதிய கமிஷனர் கே.பிரியா பொறுப்பேற்க சில நாட்கள் ஆனது.
இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், ஏற்கனவே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின், 52.50 லட்சம் டெண்டர் பணியை, அக்., 15 என, முன் தேதியிட்டு, மீண்டும் வெளியிட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட கலெக்டர் ஆனந்த் மோகன், மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டார்.
தற்போது புதிய கமிஷனராக பொறுப்பேற்றுள்ள கே.பிரியா, ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டுள்ள திட்டங்களை அமல்படுத்துவதா அல்லது விசாரணைக்கு பிறகு செயல்படுத்துவதா என்ற குழப்பத்தில் உள்ளார்.
மாநகராட்சியில் டெண்டர் நடைமுறைகள், அவசரகால விதி பயன்பாடு மற்றும் கட்டுமான பணிகளின் நிலை குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தினால், பல்வேறு முறைகேடுகள் வெளிச்சத்துக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.