நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி ரீல்ஸ் மேலும் ஒரு வாலிபர் கைது: 25 வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்
நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி ரீல்ஸ் மேலும் ஒரு வாலிபர் கைது: 25 வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்
ADDED : அக் 27, 2026 05:17 PM
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலி வண்ணார்பேட்டையில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி வெடிக்கச் செய்து அதை வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய டவுன் வயல் தெருவைச் சேர்ந்த முத்துராமலிங்கம் மகன் அய்யப்பனை 22, தனிப்படை போலீசார் இன்று (அக்.,27) நள்ளிரவு கைது செய்தனர்.
வண்ணார்பேட்டையில் ஜவுளிக்கடை ஒன்றின் பின்புறம் உள்ள வயல்வெளியில் நாட்டு வெடிகுண்டு வெடிக்கச் செய்யப்பட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய போலீசார், சமாதானபுரத்தைச் சேர்ந்த அஸ்வினை 23, ஏற்கனவே கைது செய்து நாட்டு வெடிகுண்டு மற்றும் டூவீலரை பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில் நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்தது அய்யப்பன் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் இன்று நள்ளிரவு கைது செய்தனர். அய்யப்பன் மீது திருட்டு உள்ளிட்ட 25-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.