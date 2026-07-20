/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ வேலை தருவதாக மோசடி கோர்ட் ஊழியர் சிக்கினார்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:15 AM
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திருநெல்வேலி: வேலை தருவதாக கூறி, 12 லட்ச ம் ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட நீதிமன்ற ஊழியரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கோட்டை அருகே, புளியரை மேட்டுத்தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுந்தரராஜ், 47. இவர், செங்கோட்டை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் பணிபுரிகிறார்.
கடையம் அருகே, சொக்கலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமமூர்த்தி, 36. இவரது மனைவி தமிழ்ஜோதி, 33. இருவரும் இதே நீதிமன்றத்தில், அலுவலக உதவியாளர்களாக பணிபுரிந்தனர்.
இவர்கள், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மூலம் திருநெல்வேலி தாலுகா அலுவலகத்தில், சுந்தரராஜின் மனைவிக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, 12 லட்சம் ரூபாய் பெற்று, போலியாக தயாரிக்கப்பட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி., பணி ஆணையை வழங்கினர். தென்காசி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார், ராமமூர்த்தியை கைது செய்து, தமிழ்ஜோதியை தேடுகின்றனர்.