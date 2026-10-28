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கோயில் பாதுகாப்பு கட்டணம் செலுத்த தாமதம் ஏட்டு, எழுத்தர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்
கோயில் பாதுகாப்பு கட்டணம் செலுத்த தாமதம் ஏட்டு, எழுத்தர் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:44 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:44 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி தச்சநல்லுார் உலகம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா பாதுகாப்புப் பணிக்காக வசூலித்த ரூ.8000 கட்டணத்தை அரசு கருவூலத்தில் செலுத்த தாமதம் செய்த விவகாரத்தில், போலீஸ் ஸ்டேஷன் எழுத்தர் அந்தோணி, நுண்ணறிவுப் பிரிவு ஏட்டு செல்லப்பா ஆகிய இருவரையும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றி போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவிட்டார்.
கோயில் திருவிழா மற்றும் கச்சேரி நிகழ்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு வழங்கியதற்காக வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை உரிய நேரத்தில் கருவூலத்தில் செலுத்தவில்லை எனப் புகார் எழுந்தது. மேலும், இதுகுறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு செல்லப்பா தகவல் தெரிவிக்கவில்லை எனவும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.