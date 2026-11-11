ஹெல்மெட் அணியாத போலீசாருக்கு மருத்துவமனையில் விழிப்புணர்வு: தலைக்காய சிகிச்சை பிரிவுக்கு அனுப்பும் டி.ஐ.ஜி.,
ஹெல்மெட் அணியாத போலீசாருக்கு மருத்துவமனையில் விழிப்புணர்வு: தலைக்காய சிகிச்சை பிரிவுக்கு அனுப்பும் டி.ஐ.ஜி.,
UPDATED : நவ 10, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:52 PM
திருநெல்வேலி: ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியத்தை போலீசாருக்கு உணர்த்தும் வகையில் திருநெல்வேலி டி.ஐ.ஜி., திருநாவுக்கரசு வித்தியாசமான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளார்.
திருநெல்வேலி டி.ஐ.ஜி., கட்டுப்பாட்டிலுள்ள நான்கு மாவட்டங்களிலும் ஆய்வுக்குச் செல்லும்போது ஹெல்மெட் அணியாமல் டூவீலரில் செல்லும் போலீசாரை நிறுத்தி அவர் அறிவுரை வழங்குகிறார். மேலும் அவர்களை அந்தந்த மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளின் தலைக்காய சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். அங்கு விபத்தில் தலைக்காயம் அடைந்து சிகிச்சை பெறுபவர்களின் நிலையை நேரில் காண செய்கிறார். இதன் மூலம் ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்வதால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை போலீசார் உணர்ந்து கொள்கின்றனர். இந்த விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையில் முதலாவது ஆளாக திருநெல்வேலி ஏட்டு வெங்கடேஷ் பங்கேற்றார். அவரையடுத்து எஸ்.ஐ., ஏட்டு, போலீசார் பங்கேற்றனர். நவ., 8 ல் 48-வது நபராக தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்கநல்லூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் காசிராஜா பங்கேற்றார்.
ஹெல்மெட் அணியாமல் டூவீலரில் சென்ற அவரை, டி.ஐ.ஜி., அறிவுறுத்தலின்படி தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தலைக்காய சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு அனுப்பினர். அங்கு சிகிச்சை பெறுபவர்களின் நிலையைப் பார்வையிட்ட காசிராஜா, ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியத்தை உணர்ந்ததுடன், தனது அனுபவத்தையும் மற்ற போலீசாருடனும் பகிர்ந்து கொண்டார்.