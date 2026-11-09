அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியரை தாக்கிய டாக்டர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை: முழு விசாரணைக்கு உத்தரவு
அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியரை தாக்கிய டாக்டர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை: முழு விசாரணைக்கு உத்தரவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பணியில் இருந்த செவிலியரை, சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனை டாக்டர் விஜய் பிரதாப் சிங் தாக்கிய சிசிடிவி காட்சி பரவியது. அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலைச் சேர்ந்த லாவண்யா 27, அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிகிறார். புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர் பற்றாக்குறையால், மாதத்தில் 15 நாட்கள் மாற்றுப்பணியில் ஈடுபட மாவட்ட மருத்துவத்துறை நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. இதன்படி புளியங்குடியில் பணியில் இருந்தபோது அங்கு வந்த சங்கரன்கோவில் அரசு மருத்துவமனை டாக்டர் விஜய் பிரதாப் சிங், லாவண்யாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு தாக்கினார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சக பணியாளர்கள், நோயாளிகள் மருத்துவ அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். செவிலியரை டாக்டர் தாக்கும் சிசிடிவி காட்சி பரவியது. இதுகுறித்து மருத்துவ அலுவலர் போத்திராஜ், டாக்டர் விளையாட்டாக தாக்கியதாகவும், செவிலியர் எழுத்துப்பூர்வமாக கடிதம் அளித்துள்ளதாகவும் விளக்கம் அளித்தார்.
இந்நிலையில், மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறை இயக்குநர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வீடியோவில் செவிலியரை டாக்டர் தாக்கும் சம்பவம் வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது; முற்றிலும் தண்டனைக்குரியது. டாக்டர் மீது 17-பி விதியின்கீழ் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முழுமையான விசாரணை நடத்தி விரிவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க மருத்துவத்துறை இணை இயக்குநர் டாக்டர் பிரேமலதாவிற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பணியிடங்களில் இத்தகைய வன்முறைச் செயல்கள் ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது,” என தெரிவித்துள்ளார்.