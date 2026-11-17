ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலியில் நடந்த திருமண விழா ஒன்றில் பங்கேற்ற ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலாளர் வைகோ அளித்த பேட்டி:
தி.மு.க., இனி ஒருபோதும் ஆட்சிக்கு வராது. தேர்தல் வந்தால் முதல்வர் விஜய் கூடுதலாக 30 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவார். அவருக்கு ஆதரவாக நானும், ம.தி.மு.க.,வினரும் தெருத்தெருவாக பிரசாரம் செய்வோம்.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வளர்ப்பு மகன் திருமணத்தை விமர்சித்தவர்கள், கிரீஸ் நாட்டில் நடந்த பிரமாண்ட திருமணம் குறித்து ஏன் விமர்சிக்கவில்லை. தவறைத் தவறு என்று கூறுவதற்கு ஒருபோதும் தயங்கமாட்டேன்.
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கையின் அடிப்படையில் கூடுதல் நிவாரணத்தை முதல்வர் விஜய் வழங்க உள்ளார். ஸ்டெர்லைட் அனில் அகர்வாலை முதல்வர் விஜய் சந்திக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டேன். என் வேண்டுகோளை ஏற்று அவரை முதல்வர் சந்திக்கவில்லை.
லஞ்சம் வாங்கிப் பழக்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு இந்த ஆட்சியில் பணம் கிடைப்பது நின்று விட்டதால், அரசுக்கு எதிராக அதிகார வர்க்கம் செயல்படுகிறது. எத்தனை பொய் பிரசாரங்கள் செய்தாலும் அவற்றை முறியடிப்போம்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் முதல்வர் விஜய் பெயரைக் கூறி பக்தர்கள் அரோகரா முழக்கமிட்டதில் என்ன தவறு. இவ்வாறு வைகோ பேசினார்.