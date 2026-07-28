/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ நாய் கடித்த தகராறு: வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
நாய் கடித்த தகராறு: வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
நாய் கடித்த தகராறு: வீடு மீது பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:39 AM
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திருநெல்வேலி-: திருநெல்வேலி மேலப்பாளையம் அருகே வீரமாணிக்கபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் அந்தோணி தங்கத்துரை 55. தனது வீட்டில் பெட்டிக்கடை நடத்தி வருகிறார். அவர் வளர்த்து வந்த நாய், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மாரித்தங்கம் 23, என்பவரை கடித்துள்ளது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாரித்தங்கம், அந்தோணி தங்கத்துரையின் பெட்டிக்கடை மீது கல்வீசி தகராறில் ஈடுபட்டார். பின்னர், பெட்ரோலை பாட்டிலில் நிரப்பி தீ வைத்து வீடு மற்றும் பெட்டிக்கடை மீது வீசிவிட்டு தப்பியோடினார். மாரித்தங்கத்தை மேலப்பாளையம் போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.