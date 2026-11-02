நாங்குநேரியில் முதியவர் படுகொலை சொத்து கேட்டு பேரன் வெறிச்செயல்
நாங்குநேரியில் முதியவர் படுகொலை சொத்து கேட்டு பேரன் வெறிச்செயல்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:36 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரியில் சொத்து தகராறில் தாத்தாவை வெட்டிக் கொலை செய்த பேரனை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
நாங்குநேரி அண்ணா சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தளவாய் 75. இவருக்கு சுப்புலட்சுமி உள்ளிட்ட 3 மகள்கள் உள்ளனர்.
மூத்த மகள் சுப்புலட்சுமியின் மகன் கிருஷ்ணராஜா 27. இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, குழந்தை உள்ளனர்.
சுப்புலட்சுமிக்கு அதிகளவில் நகைகள் கொடுத்து திருமணம் செய்து வைத்த தளவாய், மற்ற இரு மகள்களுக்கு மட்டும் சொத்துகளைப் பிரித்துக் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் தாத்தாவிடம் சொத்து கேட்டு கிருஷ்ணராஜா அடிக்கடி தகராறு செய்துள்ளார்.
நேற்று காலை தளவாய், பால் வாங்கச் சென்றார். அப்போது டூவிலரில் வந்த வாலிபர், தளவாயை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்து தப்பினார். நாங்குநேரி போலீசார் சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, உறவினர்களிடம் விசாரித்தனர்.
இதில் சொத்து தகராறு காரணமாக கிருஷ்ணராஜா கொலை செய்துவிட்டு தப்பியது தெரிந்தது. இதையடுத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கிருஷ்ணராஜாவை தேடி வருகின்றனர்.