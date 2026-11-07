கோவில் பெட்டகத்தில் மகள் நகை இருப்பதாக போலி ஆவணம் தயாரித்தவர் கைது
கோவில் பெட்டகத்தில் மகள் நகை இருப்பதாக போலி ஆவணம் தயாரித்தவர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 08:06 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:04 PM
திருநெல்வேலி: கோவில் பெட்டகத்தில் மகள் நகை இருப்பதாக போலி ஆவணம் தயாரித்த ம.தி.மு.க., பிரமுகர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியில் திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான 10 ஏக்கர் நிலங்களை நிர்வகிக்கும் நெல்சேர் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் செயல்படுகிறது. இங்கு கண்காணிப்பாளராக பத்மாவதி 55, பணிபுரிகிறார்.
செப். 10ல் சேரன்மகாதேவி சந்தனமாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் (எ) குட்டிபாண்டியன், 50, அலுவலகத்தில் ஒரு மனு அளித்தார்.அதில், 2023ல் தனது மகளின் தங்க நகைகளை கோவில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைத்ததாக போலி ரசீது மற்றும் அரசு ஆவணத்தை இணைத்திருந்தார். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த கண்காணிப்பாளர் பத்மாவதி விசாரித்தார்.
அப்போது, பாலசுப்பிரமணியனின் தந்தை கணபதி கோவிலுக்கு குத்தகை பாக்கியை செலுத்தாததால், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அவரது வீடு ஏலம் விடப்பட்டு, 2023 ஏப்.24ல் கோவில் நிர்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாலசுப்பிரமணியன், தனது மகளின் நகைகள் கோவில் பெட்டகத்தில் இருப்பதாகக் கூறி,அரசு முத்திரை மற்றும் கண்காணிப்பாளர் கையொப்பத்தை போலியாக தயாரித்து ஆவணம் உருவாக்கியது விசாரணையில் அம்பலமானது.
மோசடி உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்த சேரன்மகாதேவி போலீசார் பாலசுப்பிரமணியனை கைது செய்தனர்.
இவர் சேரன்மகாதேவி ஒன்றிய ம.தி.மு.க., பிரமுகர் ஆவார்.