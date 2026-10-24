/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/வங்கி ஊழியரை தாக்கிய விவசாயி கைது
UPDATED : அக் 10, 2026 01:21 AM
ADDED : அக் 10, 2026 01:16 AM
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திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே கீழநீலிதநல்லுார் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் பாலசுப்பிரமணியன் 44, நகை மதிப்பீட்டாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
வங்கிக்கு வந்த விவசாயி திருமலைச்சாமிக்கும் 48, பாலசுப்பிரமணியனுக்கும் நகை அடகு வைப்பது தொடர்பாக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின் வங்கியை விட்டு வெளியே வந்தபோது திருமலைச்சாமி பாலசுப்பிரமணியனை தாக்கினார். இதை கவனித்த வங்கி ஊழியர்கள் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினர். பாலசுப்பிரமணியன் புகாரின்படி பனவடலிசத்திரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து திருமலைச்சாமியைக் கைது செய்தனர்.