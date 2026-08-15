﻿ விவசாயியை வழிமறித்து அரிவாள் வெட்டு

ADDED : ஆக 13, 2026 11:37 PM
திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே துப்பாக்குடியை சேர்ந்தவர் மாயாண்டி, 42. விவசாயியான இவர் நேற்று டூவீலரில் அம்பாசமுத்திரம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார். அம்பாசமுத்திரம் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பு பகுதியில் வந்தபோது, மர்ம நபர் ஒருவர் அரிவாளை காட்டி மாயாண்டியை வழிமறித்தார். இதனால் அச்சமடைந்தவர் டூவீலரை கீழே போட்டு விட்டு ஓடினார்.
அவரை விரட்டிச் சென்ற மர்ம நபர், அரிவாளால் மாயாண்டியின் முகம், கை, முதுகு ஆகிய பகுதிகளில் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பினார். இதில் பலத்த காயமடைந்தவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். போலீசாரின் விசாரணையில், குடும்பத்தகராறு காரணமாக மாயாண்டியின் உறவினர் ஒருவர் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது. அவர் யார், எதற்காக வெட்டினார் என்பது குறித்து மேல் விசாரணை நடக்கிறது.