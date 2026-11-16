UPDATED : நவ 16, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலி பெருமாள்புரம் 3வது தெருவைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடாச்சலம் 70. ஓய்வுபெற்ற வங்கி ஊழியரான இவருக்கு நவ., 11 இரவு வாட்ஸ்அப் அழைப்பு ஒன்று வந்தது. அதில் பேசிய மர்ம நபர் மின் கட்டணம் செலுத்தாததால் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என மிரட்டினார்.
ஏற்கனவே கட்டணம் செலுத்திவிட்டதாக வெங்கடாச்சலம் தெரிவித்தபோதும், பணம் செலுத்தியது பதிவாகவில்லை எனக்கூறி வங்கிக் கணக்கு எண், அலைபேசி எண்ணை அந்த மர்மநபர் பெற்றார். தொடர்ந்து வெங்கடாச்சலத்தின் அலைபேசிக்கு இரு முறை ஓ.டி.பி., வந்தது. சிறிது நேரத்தில் அவரது சேமிப்புக் கணக்கிலிருந்து ரூ.1,79,909 எடுக்கப்பட்டதாக குறுந்தகவல் வந்தது.
அதிர்ச்சியடைந்த அவர் அலைபேசியை அணைத்து வைத்தார். மறுநாள் வங்கியை தொடர்பு கொண்டு கணக்கை முடக்க கேட்டுக்கொண்டார். காலை 8:00 மணிக்கு கணக்கு முடக்கப்பட்டது. அதற்கு முன் காலை 6:00 முதல் 8:00 மணி வரை அவரது ரூ.10 லட்சம் நிரந்தர வைப்புத் தொகையிலிருந்து ரூ.9 லட்சம் கடனாக பெற்று, பல்வேறு தவணைகளாக மர்ம நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது தெரிந்தது. மேலும் மனைவியுடன் இணைந்து வைத்திருந்த மற்றொரு கணக்கிலிருந்தும் பணம் எடுக்கப்பட்டது. வங்கி கணக்கில் ரூ.11,60,909 வரை மோசடி செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து வெங்கடாச்சலம் இணையவழியிலும், சைபர் கிரைம் போலீசிலும் புகார் அளித்தார். சிறப்பு எஸ்.ஐ., ராஜாத்தி, பி.என்.எஸ்., 318(4), தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் 66டி பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தார். இன்ஸ்பெக்டர் அனிதா விசாரிக்கிறார்.