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நம்பர் பிளேட் இல்லாத காரில் வந்து டீசல் நிரப்பி 'எஸ்கேப்'
நம்பர் பிளேட் இல்லாத காரில் வந்து டீசல் நிரப்பி 'எஸ்கேப்'
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி ஆச்சிமடம் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்கில், நம்பர் பிளேட் இல்லாத சொகுசு காரில் வந்த மர்ம நபர், 35 லிட்டர் டீசல் நிரப்பிவிட்டு பணம் கொடுக்காமல் தப்பிச் சென்றார்.
திருநெல்வேலி– -திருச்செந்தூர் ரோட்டில் வி.எம்.சத்திரத்திற்கு அருகில் உள்ள ஆச்சிமடம் பெட்ரோல் பங்கில் நேற்று நள்ளிரவு நம்பர் பிளேட் இல்லாத ஸ்கோடா காரில் வந்தவர்கள் ரூ.3500 க்கு டீசல் நிரப்பி விட்டு பணம் தராமல் சென்று விட்டனர். நள்ளிரவு 1:45 மணிக்கு நடந்த இச்சம்பவம் அங்குள்ள கண்காணிப்புக் கேமராவில் பதிவானது. இதுகுறித்து பெருமாள்புரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்புக் கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, தப்பிச் சென்ற நபரைப் பிடிக்க போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.