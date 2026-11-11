மாவட்ட நூலகங்களில் அரசு நடவடிக்கை

UPDATED : நவ 10, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM
திருநெல்வேலி: அகல் விளக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்ட ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் போலியானவை என்றும், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்பட்டவை என்றும் புகார் எழுந்துள்ளது.
இதையடுத்து திருநெல்வேலி, தென்காசி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்ட மைய நூலகங்களில் இருந்து இப்புத்தகங்கள் அகற்றப்பட்டு தனி அறைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட மைய நூலகங்களில் இருந்து கிளை நூலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட புத்தகங்களையும் திரும்ப பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது. எந்தெந்த தலைப்புகளில் எத்தனை புத்தகங்கள், அதன் மதிப்பு குறித்தும் கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்பு விஜிலென்ஸ் போலீசார் ஆய்வுக்கு வர உள்ளதாகவும் அவர்களிடம் மாவட்ட வாரியாக அகல்விளக்கு உள்ளிட்ட பதிப்பகங்களில் பெறப்பட்ட புத்தகங்கள் குறித்த விவரம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாகவும் நுாலக ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.