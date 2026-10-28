/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/அரசு பஸ் டிரைவர் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:08 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் இரவு நேரத்தில் பஸ் ஸ்டாப்பில் காத்திருந்த பெண்களை ஏற்றாமல் சென்ற அரசு பஸ் டிரைவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
திருநெல்வேலியில் இருந்து கடையத்திற்கு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் வெற்றிப் பயண பஸ் இயக்கப்படுகிறது.
அக்.26ம் தேதி இரவு 9:00 மணியளவில் இந்த பஸ் திருநெல்வேலி டவுன் வழுக்கோடை வழியாக கடையம் சென்றது.
வழுக்கோடை பஸ் ஸ்டாப்பில் காத்திருந்த பெண்களை ஏற்றாமல் டிரைவர் பஸ்சை ஓட்டிச் சென்றார். இதுதொடர்பான காணொளி சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
இதையடுத்து தென்காசி பணிமனையைச் சேர்ந்த பஸ் டிரைவர் சங்கர கிருஷ்ணன் 48, என்பவரை சஸ்பெண்ட் செய்து திருநெல்வேலி மண்டல போக்குவரத்துக் கழக பொது மேலாளர் செல்வம் உத்தரவிட்டார்.