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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/﻿ விசாரணையின்றி கோயில் பணியாளர்களை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யக் கூடாது ஹிந்து திருக்கோயில் தொழிலாளர் யூனியன் வலியுறுத்தல்

﻿ விசாரணையின்றி கோயில் பணியாளர்களை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யக் கூடாது ஹிந்து திருக்கோயில் தொழிலாளர் யூனியன் வலியுறுத்தல்

﻿ விசாரணையின்றி கோயில் பணியாளர்களை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யக் கூடாது ஹிந்து திருக்கோயில் தொழிலாளர் யூனியன் வலியுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:24 PM

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திருநெல்வேலி: 'விசாரணையின்றி கோயில் பணியாளர்களை தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யக் கூடாது. கோயில்களில் காலி பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப வேண்டும்,' என, திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாழையூத்தில் நடந்த தமிழ்நாடு ஹிந்து திருக்கோயில் தொழிலாளர் யூனியன் 12வது மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதுகுறித்து யூனியன் மாநிலத்தலைவர் பரணிதரன் கூறியதாவது : நீண்ட காலமாக பணிபுரிந்து வரும் தற்காலிக மற்றும் தொகுப்பூதிய கோயில் பணியாளர்களை அரசு உடனடியாக பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். நிரந்தர பணியாளர்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுவது போல் அகவிலைப்படி, மருத்துவப்படி, வீட்டு வாடகைப்படி ஆகியவற்றை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். அர்ச்சகர்கள், மெய்க்காவலர்கள் உள்ளிட்ட உள்துறை பணியாளர்கள் விடுமுறையில் செல்லும் நாட்களில் அவர்களுக்கு பதிலாக பணியமர்த்தப்படும் மாற்றுப்பணியாளர்களின் ஊதியத்தை திருக்கோயில் நிர்வாகமே வழங்க வேண்டும். பெண் பணியாளர்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக மகப்பேறு விடுப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டும்.

தற்காலிக பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்தால் மட்டுமே அவர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி உள்ளிட்ட நலத்திட்டங்களின் முழு பலன்களையும் பெற முடியும். கீழ்மட்ட பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையால் கோயில்களில் கடும் பணிச்சுமை நிலவுகிறது. எனவே காலிப் பணியிடங்களை போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழக அரசு உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். உரிய விசாரணை நடத்தாமல் கோயில் பணியாளர்களை பணியிடை நீக்கம் அல்லது தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யக் கூடாது. குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட பின்னரே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோயில் பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை அரசு விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றார்.

அவதூறு பரப்புவதை நிறுத்த வேண்டும் இதில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் சங்க மாநிலத் தலைவர் வாசுகி பேசியதாவது: திருக்கோயில் பணியாளர்கள் குறித்து அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு முழுமையான புரிதல் ஏற்பட வேண்டும். குறைந்தபட்ச ஊதியம் பெற்று அதிகப்படியான உழைப்பை வழங்கும் கோயில் பணியாளர்கள் மீது அவதூறு பரப்புவதை அமைச்சர் நிறுத்த வேண்டும். வடபழனி கோயில் ஊழியர் ஹரி கோவிந்த் மீது உரிய விசாரணை இல்லாமல் பணியிடை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் பணியாளர்களுக்கு 8 மணி நேர வேலை, 8 மணி நேர ஓய்வு என்ற நிலை இல்லை; உறக்கத்தையும் தியாகம் செய்து பணியாற்றி வருகின்றனர் என்றார்.

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