இடிந்து விழுந்த வீடு: கட்டிலுக்கு அடியில் பதுங்கியதால் தப்பிய மூவர்
இடிந்து விழுந்த வீடு: கட்டிலுக்கு அடியில் பதுங்கியதால் தப்பிய மூவர்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அருகே ஆரைக்குளத்தில் நள்ளிரவில் வீட்டின் கூரை இடிந்து விழுந்ததில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய 3 பேரை தீயணைப்பு வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
ஆரைக்குளம் சர்ச் நடுத்தெருவைச் சேர்ந்த தர்மராஜ் மகன் ஞானசெல்வன் 51. இவர் தனது மகன் சாமுவேல் இன்பராஜ் 18 மற்றும் 15 வயது மகளுடன் வசித்து வருகிறார். இவரது மனைவி நர்சாக பணியாற்றி வருகிறார். சம்பவத்தன்று அவர் இரவு பணிக்கு சென்றிருந்தார்.
தொடர் மழையினால் நள்ளிரவில் வீட்டின் கூரை பயங்கர சத்தத்துடன் இடிந்து விழுந்தது. சத்தம் கேட்டு எழுந்த மூவரும் உடனடியாக கட்டிலுக்கு அடியில் பதுங்கினர். இதனால் மேற்கூரை, மரக்கட்டைகள், செங்கற்கள் கட்டிலின் மீது விழுந்தபோதும் அவர்கள் உயிர் தப்பினர்.
தகவலறிந்த திருநெல்வேலி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சுந்தரம் தலைமையில் வீரர்கள் விரைந்து சென்று இடிபாடுகளை அகற்றி மூவரையும் பத்திரமாக மீட்டனர். காயமின்றி மூவரும் உயிர் தப்பினர்.