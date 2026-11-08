சுரண்டையில் பெண் அடித்துக் கொலை கணவர், மாமியார் உட்பட மூவர் கைது
சுரண்டையில் பெண் அடித்துக் கொலை கணவர், மாமியார் உட்பட மூவர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:50 PM
திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டை அருகே பெண்ணை அடித்துக் கொலை செய்து, உடலை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி வாழைத்தோட்டத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த வழக்கில் பெண்ணின் கணவர், அவரது தம்பி, மாமியார் ஆகிய 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடையநல்லுார் புளியந்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் மகன் முருகன் 43. இவரது மனைவி குட்டிமாரி 33. இவர்கள் திருவண்ணாமலையை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்கள்.
குட்டிமாரி, காசிதர்மம் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க்கில் பணிபுரிந்தார். முருகன் சுரண்டையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கி துணி வியாபாரம் செய்து வந்தார்.
இந்நிலையில், கணவரைப் பார்க்க குட்டிமாரி சுரண்டை விடுதிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது குட்டிமாரி வேறு ஒரு நபருடன் தொடர்பில் இருப்பதாகக் கூறி முருகன், அவரது தம்பி ரவி 42, தாயார் சிவகாமி 65, ஆகியோர் அவருடன் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
இதில் ஏற்பட்ட தகராறில் 3 பேரும் சேர்ந்து குட்டிமாரியை அடித்துக் கொலை செய்தனர். உடலை சாக்கு மூடையில் கட்டி, சுந்தரபாண்டியபுரம் விலக்கு அருகே உள்ள வாழைத்தோட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்று எரித்தனர்.
சுரண்டை போலீசார் எரிந்த நிலையில் இருந்த பெண்ணின் உடலை மீட்டு விசாரணை நடத்தினர். மாவட்ட எஸ்.பி., ஸ்டாலின் உத்தரவின்பேரில், ஆலங்குளம் டி.எஸ்.பி., தலைமையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
தடயங்கள், கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய போலீசார், சம்பவம் நடந்த 12 மணி நேரத்திற்குள் முருகன், ரவி, சிவகாமி ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்தனர்.