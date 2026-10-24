திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கனமழை ஊத்து எஸ்டேட்டில் 128 மி.மீ., பதிவு அணைகளிலும் நீர்மட்டம் உயர்வு
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கனமழை ஊத்து எஸ்டேட்டில் 128 மி.மீ., பதிவு அணைகளிலும் நீர்மட்டம் உயர்வு
ADDED : அக் 23, 2026 04:34 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நேற்று காலை வரை பெய்த கனமழையில் ஊத்து எஸ்டேட்டில் அதிகபட்சமாக 128 மி.மீ., பதிவானது.
நாலுமுக்கு எஸ்டேட்டில் 112 மி.மீ., காக்காச்சியில் 88 மி.மீ., நம்பியாறு அணை பகுதியில் 80 மி.மீ., மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டில் 68 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
அம்பாசமுத்திரத்தில் 62 மி.மீ., பாளையில் 61.20 மி.மீ., கன்னடியன் அணைக்கட்டில் 57.80 மி.மீ., கொடுமுடியாறு அணையில் 50 மி.மீ., மணிமுத்தாறில் 46.40 மி.மீ., திருநெல்வேலியில் 39.20 மி.மீ., மழை பதிவானது. இம்மாவட்ட 18 மழைமானி நிலையங்களில் மொத்தம் 954 மி.மீ., மழையும், சராசரியாக 53 மி.மீ., மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
மழையால் 143 அடி உயரம் கொண்ட பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் 48 அடியில் இருந்து 50.80 அடியாகவும், 118 அடி உயரம் கொண்ட மணிமுத்தாறு அணை நீர்மட்டம் 60 அடியில் இருந்து 61 அடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
நேற்று காலை மழையால் திருநெல்வேலி தென்காசி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.