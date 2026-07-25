ஆதிச்சநல்லுார் அருங்காட்சியகம் புறக்கணிக்கப்படுகிறதா? பணியாளர்கள் குறைப்பு
ஆதிச்சநல்லுார் அருங்காட்சியகம் புறக்கணிக்கப்படுகிறதா? பணியாளர்கள் குறைப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:29 AM
திருநெல்வேலி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே ஆதிச்சநல்லூரில் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருட்களை பாதுகாக்க மத்திய அரசின் 'சைட் மியூசியம்' செயல்பட்டு வருகிறது.
தொன்மையான இந்த அகழாய்வுத்தளம் உலக அளவில் கவனம் பெற்றிருந்தாலும், தற்போது அருங்காட்சியகம் பராமரிப்பின்றி புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
ஒருகாலத்தில் பசுமையாக காட்சியளித்த அருங்காட்சியக வளாகம், பணியாளர்கள் குறைக்கப்பட்டதால் தற்போது செடிகள் காய்ந்து பராமரிப்பின்றியுள்ளது.
முன்பு 3 நிரந்தர பணியாளர்கள், 6 தற்காலிக பணியாளர்கள் பணிபுரிந்த நிலையில், தற்போது பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதிச்சநல்லூரில் சர்வதேச தரத்தில் சிறப்பு அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என 2020-2021 மத்திய பட்ஜெட்டில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின் 2026-27 மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆதிச்சநல்லுார் உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் கலாசார மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் இரண்டு திட்டங்களும் இதுவரை அறிவிப்பாகவே உள்ளன.
எனவே சிறப்பு அருங்காட்சியகத் திட்டத்தை உடனடியாக செயல்படுத்தவும், கலாசார மையத்தை அமைக்கவும், சைட் மியூசியத்திற்கு கூடுதல் பணியாளர்களை நியமித்து முறையாக பராமரிக்கவும் மத்திய அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தினர்.