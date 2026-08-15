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ஐ.டி., நிறுவன ஊழியரை தாக்கி நகை பறிப்பு; மூவர் கைது
ஐ.டி., நிறுவன ஊழியரை தாக்கி நகை பறிப்பு; மூவர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 11:31 PM
ADDED : ஆக 14, 2026 11:31 PM
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திருநெல்வேலி: ஐ.டி., ஊழியரை தாக்கி நகை பறித்த வசந்த், 26, கிருஷ்ணமூர்த்தி, 20, கருப்பசாமி, 20, ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
திருநெல்வேலியில், தனியார் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணியாற்றும், 24 வயது வாலிபர், 'கிரைண்டர்' செயலி வாயிலாக அறிமுகமான நபருடன் பழகினார். அந்த நபர், வாலிபரை தனிமையில் சந்திக்க அழைத்துள்ளார்.
நம்பி சென்ற வாலிபரை, டக்கரம்மாள்புரம் காட்டுப்பகுதிக்கு அந்த நபர் அழைத்து சென்று, அங்கு மறைந்திருந்த சிலர், வாலிபரை தாக்கி, அவர் அணிந்திருந்த மோதிரம், செயினை பறித்து தப்பினர்.பெருமாள்புரம் போலீசில் வாலிபர் புகார் அளித்தார். மூன்றடைப்பு வசந்த், ராஜவல்லிபுரம் கிருஷ்ணமூர்த்தி, பாலாமடை கருப்பசாமி ஆகிய மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்புடைய மேலும் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.