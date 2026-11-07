/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/மூதாட்டி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு: கைது 1
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி புதுப்பேட்டை வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்த அருணாச்சலம் மனைவி சண்முகவல்லி 73. நவ.,2 இரவு வீட்டில் துாங்கினார். மறுநாள் காலை பீரோவை திறந்து பார்த்தபோது 112 கிராம் நகைகள், ரூ.60 ஆயிரம் காணாமல் போயிருந்தது.
சண்முகவல்லி அளித்த புகாரின்படி திருநெல்வேலி மாநகர போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த திருட்டில் ஈடுபட்ட இசக்கிராஜா 25, என்பவரை கைது செய்தனர்.