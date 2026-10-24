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சட்டக்கல்லுாரி மாணவி துாக்கிட்டு தற்கொலை

சட்டக்கல்லுாரி மாணவி துாக்கிட்டு தற்கொலை

UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM

ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM

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திருநெல்வேலி:

தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரத்தைச் சேர்ந்த ரத்னராஜ் மகள் பிரேமா 20, திருநெல்வேலி அரசு சட்டக்கல்லுாரியில் நான்காம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

இவர் பாளை., மார்க்கெட் அருகே பாண்டிய வேளாளர் தெருவில் தோழிகள் இருவருடன் வாடகை வீட்டில் தங்கி இருந்தார். 2 மாதங்களுக்கு முன் தந்தை இறந்த நிலையில், சகோதரரும் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்குச் சென்று விட்டார். தோழிகள் இருவரும் விடுமுறைக்கு ஊருக்குச் சென்றதால் பிரேமா வீட்டில் தனியாக இருந்தார்.

நேற்று காலை தோழி ஒருவர் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது பிரேமா அழைப்பை எடுக்கவில்லை. இதையடுத்து வீட்டின் உரிமையாளரிடம் தெரிவித்தார். அவர் சென்று பார்த்தபோது பிரேமா துாக்கிட்டு இறந்து கிடந்தார். போலீசார் அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். தந்தை இறந்த சோகத்தில் மாணவி இந்த முடிவை எடுத்தாரா என போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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