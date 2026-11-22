நெல் மூடைக்கு ரூ.50 கூடுதல் வசூல் தட்டிக்கேட்ட வழக்கறிஞர் மீது தாக்குதல்: வாலிபர் கைது: 4 பேருக்கு வலை
நெல் மூடைக்கு ரூ.50 கூடுதல் வசூல் தட்டிக்கேட்ட வழக்கறிஞர் மீது தாக்குதல்: வாலிபர் கைது: 4 பேருக்கு வலை
UPDATED : நவ 21, 2026 04:39 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:34 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அருகே சுத்தமல்லி அரசு நெல் கொள்முதல் குடோனில் மூடைக்கு ரூ.50 கூடுதலாக வசூலித்ததை தட்டிக்கேட்ட வழக்கறிஞர் தாக்கப்பட்ட வழக்கில் வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் 4 பேரை தேடி வருகின்றனர்.
சுத்தமல்லியை சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் ராஜூ 37. இவரது சகோதரர்கள் ஆண்டிகுமார், தங்கபாண்டி ஆகியோர் நெல் அறுவடை செய்து, அரசு நெல் கொள்முதல் குடோனில் விற்பனை செய்ய சென்றனர்.
அப்போது குடோனில் பணியாற்றும் வேலாயுதபிரபு, ராமச்சந்திரன் (எ) ராசா, இசக்கிபாண்டி, அனுகுமார் 37, மற்றும் ஒருவர் சேர்ந்து நெல் மூடைக்கு அரசு நிர்ணயித்த தொகையை விட ரூ.50 கூடுதலாக கேட்டனர். இதுகுறித்து ராஜூவும், அவரது சகோதரர் ஆண்டிகுமாரும் நவ.18ம் தேதி சுத்தமல்லி போலீசில் புகாரளித்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு சுத்தமல்லி விலக்கு பகுதியில் உள்ள பேக்கரி முன் ராஜூவும், தங்கபாண்டியும் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த வேலாயுதபிரபு, அனுகுமார் உள்ளிட்ட 5 பேர் ராஜூவிடம் தகராறு செய்து, இரும்புக் கம்பி, கருங்கல், கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கினர்.
தடுக்க முயன்ற தங்கபாண்டியையும் தாக்கிவிட்டு, ராஜூ அணிந்திருந்த 3 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றனர். படுகாயமடைந்த ராஜூ திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து பேட்டை குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அனுகுமாரை கைது செய்தார். மேலும் 4 பேரை தேடி வருகின்றனர்