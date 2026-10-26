/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/சிறுமிக்கு தொல்லை தந்தவர் கைது.
ADDED : அக் 25, 2026 05:47 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் பணகுடியில் 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வரும் ஆரோக்கிய தேவ அமலன் 52, என்பவரை வள்ளியூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர்.
இவர் நேற்று (அக்.,24) இரவு அப்பகுதியில் உள்ள புனித சூசையப்பர் சர்ச் முன் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக வந்த சிறுமியை அழைத்து மடியில் அமர வைத்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்தது.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். பெற்றோர் புகாரின்பேரில், போலீசார் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
அதில் சிறுமியிடம் அவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தன. ஆரோக்கிய தேவ அமலனை போக்சோ வழக்கில் போலீசார் கைது செய்தனர்