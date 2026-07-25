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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/﻿ மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை 33வது பட்டமளிப்பு விழா ஜூலை 28ல் நடக்கிறது

﻿ மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை 33வது பட்டமளிப்பு விழா ஜூலை 28ல் நடக்கிறது

﻿ மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை 33வது பட்டமளிப்பு விழா ஜூலை 28ல் நடக்கிறது

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:28 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:28 AM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை 33வது பட்டமளிப்பு விழா ஜூலை 28 காலை பல்கலை வளாகத்தில் கவர்னர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் தலைமையில் நடக்கிறது. உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், கேரள மீன்வளம் மற்றும் கடல் ஆய்வு பல்கலை துணைவேந்தர் மதுசூதன் குரூப் பங்கேற்கின்றனர்.

இவ்விழாவில் 12,932 மாணவர்கள், 24,945 மாணவிகள் என 37,877 பேருக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

இவர்களில் 871 பேர் கவர்னரிடம் இருந்து நேரடியாக பட்டங்கள் மற்றும் பல்கலை பதக்கங்களை பெறுகின்றனர். வாசுதேவநல்லூர் வியாசா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி மாணவி லலிதா குமாரி, பல்கலை மாணவி நந்தினி ஆகியோர் இரு பதக்கங்களை பெறுகின்றனர்.

குற்றவியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதி பாடப்பிரிவில் தமிழக டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால், நிலக்கோட்டை முதுநிலை நீதிபதி திருவேணி, மேலாண்மையியல் பாடப்பிரிவில் மும்பை போலீஸ் துணை கமிஷனர் ராதா சுதா ஆகியோர் கவர்னரிடம் இருந்து நேரடியாக முனைவர் பட்டம் பெறுகின்றனர்.

இவ்விழாவில் முதலில் 'வந்தே மாதரம்', பின்னர் தேசிய கீதம், நிறைவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்படும். இந்த நடைமுறையை கவர்னர் அலுவலக உத்தரவுப்படி கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்; மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என துணைவேந்தர் சந்திரசேகர் தெரிவித்தார்.

மேலும் கடந்த ஆண்டு நடந்தது போல கவர்னரிடம் பட்டம் பெற மறுத்து துணைவேந்தரிடம் பட்டம் பெற்றது போன்ற ஒழுங்கீனச் சம்பவங்கள் நடக்காமல் இருக்க போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அனைத்து நடைமுறைகளும் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தப்படும் என்றும் துணைவேந்தர் தெரிவித்தார்.

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