போலி பெயின்ட் தயாரிப்பு
போலி பெயின்ட் தயாரிப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:25 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:22 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 06:25 PM ADDED : நவ 16, 2026 06:22 PM
திருநெல்வேலி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ராஜாவூரில் உள்ள ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் ஏசியன் பெயின்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் பெயரில் போலி பெயின்ட் விற்பனை செய்தது தொடர்பாக, நாகர்கோவிலில் போலி பெயின்ட் தயாரித்த ஆலையில் அறிவுசார் சொத்துரிமை அமலாக்க பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
டில்லியைச் சேர்ந்த நிறுவனத்தின் உதவி மேலாளர் தம்புசாமி 59, செப்., 23ல் ராஜாவூர் எஸ்தர் ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் ஆய்வு செய்தார். அங்கு ரூ.2440 விலையுள்ள 10 லிட்டர் பெயின்ட் ரூ.1700க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதை வாங்கி ஆய்வு செய்ததில் போலியானது என தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, கடை உரிமையாளர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இன்ஸ்பெக்டர் பியூலா தங்கரத்தினம் நடத்திய விசாரணையில், நாகர்கோவிலில் உள்ள ஆலையில் ஏசியன் பெயின்ட்ஸ் பெயரில் போலி பெயின்ட் தயாரித்து பல்வேறு கடைகளுக்கு விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து ஆலையில் நடத்திய சோதனையில், போலி பெயின்ட் தயாரிக்க பயன்படுத்திய ஏராளமான டப்பாக்கள் மற்றும் பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அவற்றின் மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த மோசடியில் தொடர்புடையவர்கள், போலி பெயின்ட் விற்பனை செய்யப்பட்ட மற்ற கடைகள் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.