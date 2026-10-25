சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகள் த.வெ.க., பக்கம்: சொல்கிறார் அமைச்சர் ஷாஜகான்
சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகள் த.வெ.க., பக்கம்: சொல்கிறார் அமைச்சர் ஷாஜகான்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 07:22 PM
திருநெல்வேலி: “சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகள் த.வெ.க.,விற்கு சென்றுவிட்டதால், தி.மு.க., கூட்டணிக்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது,” என சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்தார். திருநெல்வேலியில் அவரளித்த பேட்டி:
சிறுபான்மையின மக்களின் கோரிக்கைகள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி படிக்கும் சிறுபான்மையின மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் திட்டம் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட திட்டங்கள் சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டன. ஏற்கனவே மாணவர்கள் கட்டணம் செலுத்தியிருந்தால், அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் பணம் திரும்ப செலுத்தப்படும்.
உலமாக்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை ரூ.25 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.50 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 950 உலமாக்களுக்கு ரூ.4.50 கோடி செலவில் வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன. சிறுபான்மையினர் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் அரசு கல்லுாரிகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனை அனுபவிக்கும் 22 பேரின் விடுதலை தொடர்பான விவகாரம் பரிசீலனையில் உள்ளது. அவர்களுக்கு பரோல், விடுப்பு வழங்குவது தொடர்பான அறிவிப்பு ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் அதிக ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவர். தேர்தல் பிரசாரங்களில் பெண்களை தரக்குறைவாக விமர்சிப்பதை அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
தி.மு.க., கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக சிறுபான்மையின ஓட்டுகள் முக்கியமானதாக இருந்தன. தற்போது அந்த ஓட்டுகள் த.வெ.க., பக்கம் திரும்பியுள்ளன. இதனால் தி.மு.க., கூட்டணிக்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் நீண்டகாலமாக தி.மு.க.,வுக்கு ஆதரவளித்தது. தற்போது சிறுபான்மையின மக்களுக்கு இந்த அரசு அதிக நன்மைகளை செய்கிறது. த.வெ.க.,விற்கு சிறுபான்மையினரின் ஆதரவு அதிகரிப்பதை தி.மு.க.,வால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இதே நிலை தொடர்ந்தால் எதிர்காலத்தில் தி.மு.க.,வுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.