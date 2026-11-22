UPDATED : நவ 21, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:52 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு இன்ஜினியரிங் கல்லுாரி விடுதியில் தங்கி படித்த மிசோரம் மாநில மாணவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
மிசோரம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த லால்மாசாமா மகன் மால்சாம்லுங்கா, அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்தார். விடுதியில் தனி அறையில் தங்கியிருந்த இவர், 3 மாதங்களுக்கு முன் விடுப்பு எடுத்துச் சென்றார். தங்கள் மகன் பெங்களூருவில் மன அழுத்தத்திற்காக சிகிச்சை பெற்று வருவதாக கல்லுாரி நிர்வாகத்திடம் பெற்றோர் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் கல்லுாரிக்கு திரும்பிய அவர், சக மாணவர்களிடம் அதிகம் பேசாமல் மன உளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவத்தன்று இரவு உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு அறைக்குச் சென்றவர் நீண்ட நேரமாக வெளியே வரவில்லை.
இதனால் சந்தேகமடைந்த சக மாணவர் பியாகிரனாவாபச்சு, அறைக்குச் சென்று பார்த்தபோது, மால்சாம்லுங்கா இறந்து கிடந்தார்.
இதுகுறித்து பெருமாள்புரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.