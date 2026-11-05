/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/நடுரோட்டில் நின்ற அரசு பஸ் நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
நடுரோட்டில் நின்ற அரசு பஸ் நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
நடுரோட்டில் நின்ற அரசு பஸ் நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : நவ 04, 2026 01:47 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து ஐகிரவுண்ட்க்கு மகளிர் இலவச வெற்றி பயண பஸ் ஒன்று நேற்று காலை பயணியருடன் புறப்பட்டு சென்றது.
வண்ணார்ப்பேட்டை பிரதான சாலையில் சென்றபோது, திடீரென இயந்திரக் கோளாறு ஏற்பட்டு நடுரோட்டில் நின்றது. காலை நேரத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு செல்வோர் அதிகளவில் சென்றதால், பஸ் நடுவழியில் நின்றதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
சாலையின் இருபுறமும் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. போக்குவரத்து போலீசார் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உதவியுடன் பழுதான பஸ்சை தள்ளி சாலையோரமாக நிறுத்தினர். இதையடுத்து, போக்குவரத்து சீரமைக்கப்பட்டு வாகனங்கள் வழக்கம்போல் சென்றன.