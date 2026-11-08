திருப்பரங்குன்றத்தில் அரசு தீபம் ஏற்ற வேண்டும் :நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்
திருப்பரங்குன்றத்தில் அரசு தீபம் ஏற்ற வேண்டும் :நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:30 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 07:36 PM ADDED : நவ 07, 2026 07:30 PM
திருநெல்வேலி: ''நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து திருக்கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் திருப்பரங்குன்றத்தில் அரசு தீபம் ஏற்ற வேண்டும்'' என தமிழக பா.ஜ., தலைவர்
நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலியில் அவர் கூறியதாவது:
கோவை பெரியார் அறிவுலகம் நுாலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளதாக குழுவில் இடம்பெற்றவரே தெரிவித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை தமிழக அரசு மதித்து செயல்பட வேண்டும். திருக்கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அரசு தீபம் ஏற்ற வேண்டும். தமிழகத்தின் நிதிநிலை குறித்து முதல்வர் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். தமிழகத்திற்கு பிரதமர் மோடி 10 வந்தே பாரத் ரயில்கள், துாத்துக்குடி, திருச்சியில் பன்னாட்டு விமான நிலையங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை வழங்கியுள்ளார். த.வெ.க., முதன்முதலில் எம்.எல்.ஏ.,வை விலைக்கு வாங்கி குதிரை பேரத்தை தொடங்கியது. அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை. அனைத்து கட்சிகளும் சீமானை பொது வேட்பாளராக அறிவிக்க முன்வந்தால் தேசிய தலைமையிடம் தெரிவித்து முடிவை அறிவிப்போம். நடிகர் தனுஷ் பின்னால் மட்டுமல்ல. வேறு யார் பின்னாலும் பா.ஜ., இல்லை. பா.ஜ., தனித்து செயல்படும் மிகப்பெரிய கட்சி.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.