/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/நெல்லையில் நர்சிங் கல்லுாரி துவக்கம்
UPDATED : நவ 02, 2026 08:24 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:19 PM
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திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் திருநெல்வேலி, கோவை, திருச்சி, தர்மபுரி, நாமக்கல், வேலுார், திருவண்ணாமலை ஆகிய ஏழு நர்சிங் கல்லுாரிகள் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ளன.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி வளாகத்தில் புதிதாக துவங்கப்பட்ட நர்சிங் கல்லுாரியில், 95 மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். புதிய மாணவர்களை மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் டாக்டர் செல்வராஜ் வரவேற்று, இன்று (நவ.,2) வகுப்புகளை துவக்கி வைத்தார். இந்த நர்சிங் கல்லுாரிக்கு, 45 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய கட்டடம் கட்ட நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு மருத்துவ கல்லுாரி வளாகத்திலேயே புதிய கட்டடம் கட்டப்பட உள்ளது.