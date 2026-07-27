ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ரூ.10.78 லட்சம் மோசடி: மதுரையைச் சேர்ந்த 2 பேர் கைது
ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ரூ.10.78 லட்சம் மோசடி: மதுரையைச் சேர்ந்த 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:16 PM
திருநெல்வேலி: -: திருநெல்வேலியில் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மற்றும் கிரிப்டோ கரன்சியில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி ரூ.10.78 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில், மதுரை யைச் சேர்ந்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் தாலுகா ராஜராஜேஸ்வரி டவுன்ஷிப்பைச் சேர்ந்த செல்வமேரி 34. தனியார் நிறுவனத்தில் கணக்காளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு திருநெல்வேலி பேட்டை கருங்காடு ரோட்டைச் சேர்ந்த சந்திரசேகர் 45, என்பவருடன் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சந்திரசேகரும், அவரது தோழி மதுரை பொதும்புவை சேர்ந்த சரண்யாவும், ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தால் 50 நாட்களில் ரூ.1.50 லட்சம் கிடைக்கும் என கூறி ஆசை காட்டினர். இதை நம்பிய செல்வமேரி, கடந்த ஆண்டு மார்ச் 14- ல் சந்திரசேகர் வீட்டில் முதல் கட்டமாக ரூ.50 ஆயிரம் ரொக்கமாக வழங்கினார்.
தொடர்ந்து பல தவணைகளாக நேரடியாகவும், கூகுள் பே மூலமாகவும் ரூ.2.58 லட்சம் வழங்கினார். பின்னர், மேலும் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என கூறியதால், சந்திரசேகரின் நண்பர்களான மதுரை மாட்டுத்தாவணியைச் சேர்ந்த அருண்குமார் 39, ஆனந்தகுமார் 40, மற்றும் சரண்யாவிடமும் பணம் கொடுத்துள்ளார். மொத்தம் ரூ.10.78 லட்சம் முதலீடு செய்துள்ளார்.
இந்த பணத்தை கிரிப்டோ கரன்சி, தினசரி மார்க்கெட்டிங் உள்ளிட்ட தொழில்களில் முதலீடு செய்துள் ளதாக தெரிவித்தனர். ஆனால், 3 மாதங்களுக்கும் மேலாக லாபம் கிடைக்காததால் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த செல்வமேரி, திருநெல்வேலி போலீஸ் கமிஷனரிடம் புகார் அளித்தார்.
குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் கோமதி விசாரணை நடத்தி, மதுரையைச் சேர்ந்த அருண்குமார் 39, ஆனந்தகுமார் 40 ,ஆகியோரை கைது செய்தார். தலைமறைவாக உள்ள சந்திரசேகர், சரண்யாவை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.