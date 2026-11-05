‘தன்னை பொது வேட்பாளர் என சீமான் மட்டுமே கூறி வருகிறார்’: அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
‘தன்னை பொது வேட்பாளர் என சீமான் மட்டுமே கூறி வருகிறார்’: அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேட்டி
ADDED : நவ 04, 2026 08:31 PM
திருநெல்வேலி: “அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பே நான் தான் வேட்பாளர் என சீமான் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. பொது வேட்பாளர் என சீமான் தான் கூறி வருகிறார்,” என அமைச்சர் மரிய வில்சன் விமர்சித்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரத்தில் அவரளித்த பேட்டி: முதல்வர் விஜய் திருநெல்வேலி வருகை தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். தேதி இன்னும் இறுதியாகவில்லை.
முதல்வர் எந்த மாவட்டத்திற்கும் எப்போது வேண்டுமானாலும் சென்று மக்களை சந்திக்க அதிகாரம் உள்ளது. மதுரை, கோவையை தொடர்ந்து அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் செல்கிறார். எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் நோக்கத்துடன் முதல்வரின் வருகையை கேள்விக்குள்ளாக்குவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல. அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்பே நான் தான் வேட்பாளர் என சீமான் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. தன்னை பொது வேட்பாளர் என சீமான் தான் கூறி வருகிறார். அவரை பொது வேட்பாளராக நிறுத்துவது குறித்து தி.மு.க., அ.தி.மு.க., தலைமை தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். இவ்விரு கட்சிகளையும் சீமான் கடுமையாக விமர்சித்ததை அக்கட்சியினர் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். ஒரு கூட்டத்தில், 'பசியோடு இருக்கிறேன்; பிரியாணி கொடுத்தால் வேண்டாம் என்பேனா' என்கிறார். அவரது நிலைமை அப்படித்தான் இருக்கிறது.
த.வெ.க., அரசு பொருளாதாரத்தை சீரழித்து விட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கின்றன. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து 5 மாதங்கள் தான் ஆகிறது. அதற்குள் பல மாற்றங்களை செய்துள்ளோம். கடந்த ஆட்சியில் மிக மோசமான நிர்வாகம் நடந்தது. நான் நிதியமைச்சராக இருப்பதால் பழைய ஆவணங்களை கண்காணித்து வருகிறேன். ரூ.10 கோடியில் முடிக்க வேண்டிய திட்டத்தை வேண்டுமென்றே ரூ.15 கோடி வரை அதிகரித்து முறைகேடு செய்துள்ளனர்.
மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வேன். முதல்வருடன் அவர்களை சந்திக்க வைப்பது குறித்து வரும் நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்றார்.