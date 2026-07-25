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﻿ குளத்தில் முகாமிட்ட காட்டு யானை காட்டுக்குள் விரட்ட நடவடிக்கை

﻿ குளத்தில் முகாமிட்ட காட்டு யானை காட்டுக்குள் விரட்ட நடவடிக்கை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:31 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:31 AM

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திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் பண்பொழி அருகே பெரிய குளத்திற்குள் ஒற்றை காட்டு யானை முகாமிட்டுள்ளதால் அப்பகுதியினர் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பண்பொழி பகுதியில் மா, தென்னை தோட்டங்கள் மற்றும் நெல் வயல்கள் அதிகளவில் உள்ளன. இப்பகுதிக்குள் காட்டு யானைகள் அடிக்கடி புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், நேற்று ஊரையொட்டிய பெரிய குளத்திற்குள் ஒற்றை காட்டு யானை முகாமிட்டது. தகவலறிந்த வனத்துறையினர் யானையின் நடமாட்டத்தை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.

பகல் நேரத்தில் யானையை விரட்டினால் அருகிலுள்ள விளைநிலங்கள் அல்லது குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் செல்ல வாய்ப்புள்ளதால், இரவு நேரத்தில் வந்த வழியாக காட்டுக்குள் திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

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