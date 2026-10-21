அணுமின் நிலையம் அருகே குவாரிகள் அமைக்க எதிர்ப்பு

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ADDED : அக் 20, 2026 11:02 PM
திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் அருகே கல் குவாரிகள் அமைப்பதற்கு, விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரம் அருகே, இருக்கன்துறையில் விவசாயிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ராதாபுரம் தாலுகாவில் ஏற்கனவே, 38 கல் குவாரிகள் செயல்படுவதாகவும், மேலும் 10 குவாரிகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப் பட்டது. இதற்கு, விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
மனோ தங்கராஜ் பேசுகையில், ‘‘அணுமின் நிலையத்தின் பாதுகாப்பு விதிகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
‘‘வெடி வைத்து பாறைகளை உடைப்பதால், நில அமைப்பில் பாதிப்பு ஏற்படுமா என, புவியியல் வல்லுநர்கள் ஆய்வு நடத்த வேண்டும். புதிய கல் குவாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதிகளை, அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்,’’ என்றார்.