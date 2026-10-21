திருநெல்வேலிக்கு இன்று ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை

ADDED : அக் 20, 2026 01:17 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கலெக்டர் ஆனந்த் மோகன் கூறியதாவது: கனமழையால் ஆறுகள், ஓடைகள், கால்வாய்களில் திடீரென நீர்வரத்து அதிகரிக்கலாம். எனவே, நீர்நிலைகளில் இறங்குவதையும், நீர்வழிப் பாதைகளைக் கடப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
இடி, மின்னலின்போது திறந்தவெளி, வயல்வெளி, நீர்நிலைகளின் கரைகள், மரங்களின் கீழ் நிற்கக் கூடாது. தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். மழைநீர் தேங்கிய சாலைகள், தரைப்பாலங்களைக் கடக்க வேண்டாம். குழந்தைகள் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் செல்லாமல் கண்காணிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முன்னெச்சரிக்கை அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும். அவசர உதவிக்கு 1077 என்ற எண்ணில் மாவட்ட அவசரகாலக் கட்டுப்பாட்டு அறையைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.